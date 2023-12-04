"Була зустріч між Суркісом і Мілевським. Я не знаю, на яку посаду. Чи дитячим тренером, чи на якусь адміністративну посаду.

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Суркіс сказав, що обов'язково допоможе Артему з роботою. І це обов'язково буде футбольний клуб Динамо. Після повної реабілітації він розраховує на нього як на працівника Динамо. Про конкретну посаду не знаю", – сказав Циганик у ефірі Циганик LIVE.

Нагадаємо, 38-річний Мілевський мав серйозні проблеми зі здоров'ям, але товариші вмовили його погодитися на лікування, яке оплатив Ігор Суркіс. Іменитий нападник провів у структурі Динамо 11 років (2002-2013).

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