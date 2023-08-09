СК Дніпро-1 підписав контракт із форвардом Олександром Філіпповим, інформує офіційний сайт клубу. Угода розрахована на 1 рік.

Український легіонер відреагував на чутки щодо заміни Довбика в СК Дніпро-1: "Я навіть не знаю, звідки це береться"

30-річний форвард виступатиме у складі нової команди під сьомим номером. Він має стати заміною Артему Довбику, який вирушив до Жирони підкорювати Іспанію.

Останньою командою Філіппова була Рига, за яку він грав на правах оренди. До цього він захищав кольори Сент-Трюйдена, Десни, Авангарда, Нікополя, Іллічівця і київського Арсенала. Філіппов зіграв в УПЛ 66 матчів, у яких забив 22 м'ячі.

Довбик сказав adios – хто його замінить?