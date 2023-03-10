Кадри диктують умови

Під час підготовки до гри Ігору Йовічевічу вистачало головного болю. У лінії оборони просто не залишилося альтернативи. Валерій Бондар, Богдан Михайліченко та Юхим Конопля відбували дискваліфікацію. Микола Матвієнко підхопив застуду. Відтак, основна четвірка не була готова до гри. Дехто навіть прогнозував появу Тараса Степаненка на позиції центрбека.

Курйозний гол Ракицького у відеоогляді матчу Шахтар – Фейєнорд – 1:1

Наставник Шахтаря все ж вирішив не прибирати капітана з центра поля. З перших хвилин у центрі обороні вийшов Ракицький (у матчах з Ренном не грав) та не до кінця готовий Матвієнко. Праворуч з'явився Лукас Тейлор, який в офіційних матчах не грав із листопада. Ліворуч Йовічевіч довірився Топалову. У Франції Дмитро діяв у півзахисті через травму Криськіва, а сьогодні заміняв оборонця, адже не лише Михайліченко травмований. Корнієнко досі не позбувся проблем зі здоров'ям.

Наслідки цих змін були помітні з самого початку поєдинку. Топалову та Ракицькому помітно не вистачало порозуміння. Під пресингом Ярослав просто сильно вибивав вперед. Також були проблеми із правильним розташуванням при обороні. Однак головна причина для переживань була на протилежному фланзі. Тейлору знадобилося зовсім небагато часу, щоб продемонструвати, чому він перебуває без ігрової практики. Кілька позиційних провалів призвели до невеличких пожеж. На щастя, встигали підстрахувати Трубін і Степаненко.

Головна зброя не працює

Оновлена лінія оборони поганенько виконувала не лише свої безпосередні обов'язки, а й гальмувала перехід між фазами. У Шахтаря зовсім зникли контратаки, завдяки яким команда успішно виступила в групі Ліги чемпіонів та здолала Ренн. Швидко вивести м'яч на чужу половину було надскладним завданням.

За перший тайм донеччани лічені рази доходили до чужого штрафного майданчика. Найкращий момент виник, коли Топалов прийняв закидання від Ракицького і запустив у прорив Криськіва. Налякати голкіпера Фейєнорда вдалося, але не більше. Це була єдина контратака Шахтаря, яку вдалося довести до удару.

З альтернативними варіантами гри в нападі у "гірників" також не склалося. Намагався загострювати Судаков. Виключно на індивідуальній майстерності. Георгія не лякала навіть відстань у 30 метрів до воріт. Він бив. Неточно. Ось це і все, чим до перерви Шахтар запам'ятався в атаці. Зубков більше був зайнятий допомогою Тейлору в обороні. Сил на атаку не вистачало.

Зрештою, Фейєнорд діяв не набагато краще. Нідерландці тринькали моменти та припускалися посилок. Що говорити, якщо один Степаненко встигав контролювати кількох опонентів. Гостям помітно бракувало класу для ухвалення правильних рішень поблизу володінь Анатолія Трубіна.

Страждати й терпіти

У другому таймі становище донеччан стало ще більш скрутним. Роттердамці трішки підвищили темп, і захист номінальних господарів затріщав. Трубін залишався єдиною перешкодою на шляху суперника. Проте – нездоланною перешкодою. Вже на 60-й хвилині стало зрозуміло, що це черговий феноменальний матч голкіпера збірної України. Чи не найбільше повинен бути засмученим Даніло. Він робив усе можливе, аби забити. Якби ворота захищав якийсь інший гравець, бразилець вже б щонайменше дубль оформив. Але не сьогодні...

Ігор Йовічевіч зрозумів, що тактика із закиданнями на Траоре не працює, тому випустив Келсі. Венесуелець мав би на швидкості вриватися у простір за спинами захисників Фейєнорда. От тільки у Келвіна була та ж проблема, що й у Лассіни – м'яч до них майже не доходив.

У такій ситуації гол Шахтаря був максимально нелогічним. Ракицький із Судаковим заробили кутовий. Після подачі Ярослав у акробатичному стрибку зумів пробити, швидше за все, сідницями. М'яч за недосяжною траєкторією опустився під дальню стійку. У другому матчі поспіль відзначився центральний захисник "гірників".

Потрібно було лише дотягнути час до фінального свистка. Але порвалося саме там, де було тонко. Тейлора увесь матч пробачали за помилки. Бульяуде вирішив, що досить. Форвард увірвався за спину бразильця і з близької відстані розстріляв ворота Трубіна після навісу з флангу. У компенсований Фейєнорд забив ще один гол. На щастя, арбітри зафіксували офсайд. Нічия. Все вирішиться у Нідерландах.

Радість з гірким присмаком

Сьогодні саме той випадок, коли підсумковий результат викликає амбівалентні почуття. Вечір, коли дуже велика спокуса підігнати висновки під результат. Втратити перемогу на останніх хвилинах завжди прикро. Особливо, коли ти навіть не встиг насолодитися перевагою в рахунку.

З іншого боку, а чи можете ви назвати таку розв'язку несправедливою? Якщо бути відвертими, то право на це мають лише уболівальники Фейєнорда. Їхня команда не повинна була видряпувати нічию наприкінці гри – вона заслужила перемогти, зробивши це впевнено. Шахтар продемонстрував те, що заведено називати характером та очима, що палають. Ось цього підопічним Арне Слота точно забракло.

Трубін, звісно, провів феноменальний поєдинок. Однак нідерландці не мають жодного права пояснювати цим свою марнотратність. Така кількість браку в атаці не припустима. Особливо, коли проти вас суперник, у якого неоптимальний склад, а захисник-катастрофа грає повний матч. Звісно, це про Лукаса Тейлора. Гра бразильця не витримує жодної критики. Купа позиційних помилок, брак концентрації... Пощастило, що за це покарали лише одного разу.

Такі легіонери Шахтарю непотрібні. Ігор Йовічевіч показав, що комплектацію команди йому краще не довіряти. Обидва його протеже провалилися. Невен Джурасек та Лукас Тейлор були на провідних ролях у СК дніпро-1, але в Шахтарі з тріском програли конкуренцію молодим українцям. Ба більше, у критичний момент вони не здатні не лише підсилити гру, а хоча б утримати загальнокомандний рівень.

Через тиждень таких персонажів на полі не буде. Повернення основних оборонців зробить Шахтар сильнішим на всіх ділянках поля. Фейєнорд показав, що він далеко не безгрішний. Якщо донеччани будуть краще починати атаки та швидше діставатися до чужих воріт, шанси виникатимуть регулярно. Нідерландці у Варшаві втратили розкішну можливість максимально наблизитися до чвертьфіналу. Потрібно цим скористатися.