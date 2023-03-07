Переходом вінгера Хусрава Тоірова в Шахтар займалось агентство Elite Star Agency, серед співзасновників якого є росіянин Едуард Сизаркін.

Саме ця компанія займалась переходом Тоірова в Шахтар, про що свідчать пости в Instagram, повідомляє Tribuna.

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Цікаво, що гендиректором і співзасновником за сумісництвом агентства є Едуард Сизаркін із Санкт-Петербурга. В профілі в Instagram, щоправда, відзначений лише другий співзасновник – португалець Гільєрме Феррейра.

Додамо, що за інформацією Transfermarkt, компанія веде справи і деяких російських гравців – Євгена Козлова, Нікіти Антіпова, Нікіти Клімова та Юрія Пустовітенка.

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