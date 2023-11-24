Бразильський центральний захисник донецького Шахтаря Марлон, який зараз виступає на правах оренди за Флуміненсе, виключає можливість повернення до України.

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Як повідомляє видання NETFLU, футболіст хоче залишатися у Бразилії, тим більше, що керівництво Флуміненсе вже розпочало попередні контакти та діалог з ним щодо пролонгації співпраці.

Нинішня угода Марлона з Флуміненсе, до якого він перебрався у липні цього року, розрахована до 30 червня 2024 року.

У нинішньому сезоні захисник вже відіграв за Флуміненсе 20 поєдинків в усіх офіційних турнірах: без результативних дій. Разом зі своїм новим клубом Марлон вже встиг виграти Копа Лібертадорес.

Контракт Марлона з Шахтарем чинний до 30 червня 2026 року. У складі "гірників" бразилець провів 22 гри: без результативних дій.

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