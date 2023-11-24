Легіонер Шахтаря категорично проти повернення в Україну – футболіст вже визначився із своїм майбутнім
Бразильський захисник Шахтаря Марлон не планує повертатися до України.
Бразильський центральний захисник донецького Шахтаря Марлон, який зараз виступає на правах оренди за Флуміненсе, виключає можливість повернення до України.
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Як повідомляє видання NETFLU, футболіст хоче залишатися у Бразилії, тим більше, що керівництво Флуміненсе вже розпочало попередні контакти та діалог з ним щодо пролонгації співпраці.
Нинішня угода Марлона з Флуміненсе, до якого він перебрався у липні цього року, розрахована до 30 червня 2024 року.
У нинішньому сезоні захисник вже відіграв за Флуміненсе 20 поєдинків в усіх офіційних турнірах: без результативних дій. Разом зі своїм новим клубом Марлон вже встиг виграти Копа Лібертадорес.
Контракт Марлона з Шахтарем чинний до 30 червня 2026 року. У складі "гірників" бразилець провів 22 гри: без результативних дій.
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