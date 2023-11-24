Бразильский центральный защитник донецкого Шахтера Марлон, который сейчас выступает на правах аренды за Флуминенсе, исключает возможность возвращения в Украину.

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Как сообщает издание NETFLU, футболист хочет остаться в Бразилии, тем более что руководство Флуминенсе уже начало предварительный диалог с ним о пролонгации сотрудничества.

Нынешнее соглашение Марлона с Флуминенсе, в который он перебрался в июле этого года, рассчитано до 30 июня 2024 года.

В нынешнем сезоне защитник уже отыграл за Флуминенсе 20 поединков во всех официальных турнирах: без результативных действий. Вместе со своим новым клубом Марлон уже успел выиграть Копа Либертадорес.

Контракт Марлона с Шахтером действует до 30 июня 2026 года. В составе "горняков" бразилец провел 22 игры: без результативных действий.

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