Українські клуби вирішили заповнити міжнародну паузу товариськими матчами. Читайте звіт про два з них на "Футбол 24".

Товариські матчі

Кривбас – Олександрія – 5:2

Голи: Твердохліб, Кожушко, Луньов, По, Прінс – Кулаков (дубль)

Полісся – Штурм (Іванків) – 3:1

Голи: Петряк, Грицук, 29, Ернандес, 49 – ?

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Кривбас у Кривому Розі зустрічався з Олександрією. За домовленістю сторін спаринг проходив у незвичному форматі – 4 тайми по 30 хвилин. Сильнішим у цьому протистоянні стали підопічні Юрія Вернидуба, яким вдалось накидали супернику 5 голів. Ротань і Ко відповіли дублем Андрія Кулакова.

У ще одній грі Полісся здолало аматорський Штурм з Іванківа. Гра відбувалась на центральному стадіоні у Житомирі. Рахунок відкрив новачок Іван Петряк, забивши свій перший гол у футболці "поліських вовків". В середині тайму перевагу житомирян подвоїв Василь Грицук, а одразу по перерві Луїфер Ернандес зняв питання щодо переможця. Штурм спромігся на гол престижу, але не більше.