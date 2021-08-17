"Нападнику завжди приємно забивати. Він завжди хоче і повинен це робити. Я чекав на це три тури. Сподіваюся, продовжу забивати в наступних матчах. Чим більше, тим краще. Спочатку знав, що легко не буде. На новому місці завжди непросто. Звичайно, потихеньку адаптуюся до стилю команди: як треба атакувати, як оборонятися. З кожною грою все більше освоююся.

Металіст прагне підсилитись півзахисником Шахтаря – є одна проблема

Найголовніше – це колектив. Команда завжди допомагає – і на тренуваннях, і в іграх. У кожному матчі демонструю свій стиль, а адаптація – це вже друге питання. Різниця між Першою лігою та чемпіонатом Португалії? Звичайно, відразу відчув різницю. У Португалії, звідки я приїхав, більше грають з м'ячем, не так агресивно. Тут інакше, футбол не такий технічний.

Втім, головний тренер і хлопці попереджали, що легко не буде: треба вміти як атакувати, так і оборонятися. Для мене дещо незвично, але треба звикати грати і з м'ячем, і без м'яча. Головне – показувати красивий футбол", – зазначив Ріаскос у коментарі офіційному сайту Металіста.

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