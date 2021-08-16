"Трансфери у Металіста ще будуть. Зараз йде пошук українських футболістів, які могли б підсилити гру. У команді може з'явитись В'ячеслав Танковський.

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Сам гравець дуже хоче перейти в клуб, причому на повноцінній основі, а відпустить чи не відпустить його Шахтар – питання. Танковський вже говорить, що не хоче грати за донеччан і не бачить себе там. Хоче перейти куди-небудь, але тільки на повноцінній основі, щоб його не "смикали", – розповів журналіст Ігор Циганик у своїй авторській програмі на Youtube.

До слова, 26-річний хавбек є вихованцем Шахтаря, але за основу "гірників" зіграв лише 8 матчів. Останні два сезони Танковський провів у Маріуполі на правах оренди.

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