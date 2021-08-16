Металіст прагне підсилитись півзахисником Шахтаря – є одна проблема
Харківський клуб Олександра Ярославського готовий підсилити лінію півзахисту гравцем Шахтаря В'ячеславом Танковським і продовжити працювати на трансферному ринку.
"Трансфери у Металіста ще будуть. Зараз йде пошук українських футболістів, які могли б підсилити гру. У команді може з'явитись В'ячеслав Танковський.
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Сам гравець дуже хоче перейти в клуб, причому на повноцінній основі, а відпустить чи не відпустить його Шахтар – питання. Танковський вже говорить, що не хоче грати за донеччан і не бачить себе там. Хоче перейти куди-небудь, але тільки на повноцінній основі, щоб його не "смикали", – розповів журналіст Ігор Циганик у своїй авторській програмі на Youtube.
До слова, 26-річний хавбек є вихованцем Шахтаря, але за основу "гірників" зіграв лише 8 матчів. Останні два сезони Танковський провів у Маріуполі на правах оренди.
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