"Нападающему всегда приятно забивать. Он всегда хочет и должен это делать. Я ждал этого три тура. Надеюсь, продолжу забивать в следующих матчах. Чем больше, тем лучше. Сначала знал, что легко не будет. На новом месте всегда непросто. Конечно, потихоньку адаптируюсь к стилю команды: как надо атаковать, как обороняться. С каждой игрой все больше осваиваюсь.

Металлист стремится усилиться полузащитником Шахтера – есть одна проблема

Самое главное – это коллектив. Команда всегда помогает – и на тренировках, и в играх. В каждом матче демонстрирую свой стиль, а адаптация – это уже второй вопрос. Разница между Первой лигой и чемпионатом Португалии? Конечно, сразу почувствовал разницу. В Португалии, откуда я приехал, больше играют с мячом, не так агрессивно. Здесь иначе, футбол не такой техничный.

Впрочем, главный тренер и ребята предупреждали, что легко не будет: надо уметь как атаковать, так и обороняться. Для меня несколько непривычно, но надо привыкать играть и с мячом, и без мяча. Главное – показывать красивый футбол", – отметил Риаскос в комментарии официальному сайту Металлиста.

Первая лига: Металлист благодаря пенальти дожал Олимпик, Кривбасс продлил победную серию