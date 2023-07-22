Легіонер Динамо завершує свій перехід до переможця Кубка Лібертадорес
Форвард Динамо Ерік Рамірес завершує зміну клубу.
Рамірес вже прибув до Медельїна, аби вже завтра пройти медогляд та приєднатись до Атлетіко Насьйональ, повідомляє журналіст Піпе Сьєрра.
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Раніше зазначалось, що венесуелець перебереться на правах оренди з правом викупу. Цікаво, що якщо Атлетіко Насьйональ захоче викупити нападника, то отримає 75% прав на гравця.
До слова, Рамірес перейшов у Динамо в липні 2021 року за 1,75 млн євро, однак провів за киян лише 7 матчів (гол і асист). Далі були оренди в хіхонський Спортінг і Слован. У лютому 2023-го він повернувся у команду Мірчі Луческу і відіграв у 13 матчах, забивши три м'ячі. Його контракт з киянами чинний до 30 червня 2026 року. Transfermarkt оцінює його у 700 тисяч євро.
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