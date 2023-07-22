Рамірес вже прибув до Медельїна, аби вже завтра пройти медогляд та приєднатись до Атлетіко Насьйональ, повідомляє журналіст Піпе Сьєрра.

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Раніше зазначалось, що венесуелець перебереться на правах оренди з правом викупу. Цікаво, що якщо Атлетіко Насьйональ захоче викупити нападника, то отримає 75% прав на гравця.

До слова, Рамірес перейшов у Динамо в липні 2021 року за 1,75 млн євро, однак провів за киян лише 7 матчів (гол і асист). Далі були оренди в хіхонський Спортінг і Слован. У лютому 2023-го він повернувся у команду Мірчі Луческу і відіграв у 13 матчах, забивши три м'ячі. Його контракт з киянами чинний до 30 червня 2026 року. Transfermarkt оцінює його у 700 тисяч євро.

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