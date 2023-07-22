Рамирес уже прибыл в Медельин, чтобы уже завтра пройти медосмотр и присоединиться к Атлетико Насьональ, сообщает журналист Пипе Сьерра.

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Ранее отмечалось, что венесуэлец переберется на правах аренды с правом выкупа. Интересно, что если Атлетико Насьональ захочет выкупить нападающего, то получит 75% прав на игрока.

К слову, Рамирес перешел в Динамо в июле 2021 года за 1,75 млн евро, однако провел за киевлян лишь 7 матчей (гол и ассист). Далее были аренды в хихонский Спортинг и Слован. В феврале 2023-го он вернулся в команду Мирчи Луческу и сыграл в 13 матчах, забив три мяча. Его контракт с киевлянами действует до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает его в 700 тысяч евро.

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