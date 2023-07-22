Динамо Київ та Рудар зі Словенії зіграли у контрольному матчі на зборах. Рахунок і огляд поєдинку читайте на "Футбол 24".

Товариський матч 22 липня 2023

Динамо (Київ) – Рудар (Веленьє) – 6:1

Динамо: Нещерет (Бущан, 41; Моргун, 81) – Малиш (Тимчик, 61), Сирота (Дячук, 61), Попов (Біловар, 61), Вівчаренко (Дубінчак, 61) – Бражко (Сидорчук, 41, Рамадані, 81), Буяльський (Кабаєв, 61), Волошин (Лєднєв, 41; Караваєв, 81), Шапаренко (Шепелєв, 41; Андрієвський, 81), Ярмоленко (Діалло, 41; Царенко, 59) – Ванат (Беніто, 41; Горбач, 81).

Голи: Бражко (21), Шапаренко (37), Діалло (54), Караваєв (83, 113), Рамадані (117) – Блудек (6).

Київське Динамо провело черговий матч на тренувальних зборах в Австрії. Цього разу суперником команди Луческу став представник Другого дивізіону чемпіонату Словенії – Рудар. Поєдинок пройшов у незвичному форматі – команди зіграли три тайми по 40 хвилин кожен.

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Динамо погано почало поєдинок, пропустивши з кутового вже на шостій хвилині матчу. Але вже до першої перерви "біло-сині" повели в рахунку завдяки точним ударам Володимира Бражка і Миколи Шапаренка.

У другому таймі кияни повністю взяли гру під контроль, що і відобразилось на результаті – ще один "сухий" м'яч влетів у ворота суперників. Гол на рахунку Діалло.

Третій тайм кияни взагалі провели блискуче, засмутивши суперника ще тричі. Дубль оформив Олександр Караваєв, ще один гол на ракунку Рамадані.

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