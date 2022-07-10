Товариські матчі

Неймеген – Валвейк – 3:1

Голи: Дуелунд, 16, Тавшан, 32, Санніз, 77 – Мулдер, 82

Ярмоленко повернеться в Динамо, – журналіст

У півзахисника Динамо Міккела Дуелунда, який минулий сезон провів за Неймеген, 30 червня завершився термін орендної угоди з нідерландцями. Однак, замість повернення до табору "біло-синіх", данський легіонер зіграв вже другий за останні три дні поєдинок за представника Ередивізі. І знову не пішов з поля без забитого гола – йому вдалось вивести свою команду вперед вже на 16-й хвилині і допомогти здобути загальну перемогу над Валвейком (3:1). Цей гол став для футбліста вже третім в останніх двох спарингах.

До слова, раніше представники Неймегена заявляли, що хотіли б продовжити співпрацю з Міккелом – нідерландці вирішили скористатись правилом ФІФА, аби не витрачати зайвих коштів і орендувати гравця безкоштовно.

Нагадаємо, трансфер Дуелунда за 4 млн євро виявився для Динамо провальним. Вінгер страждав від важких травм, через які за 3 роки награв за "біло-синіх" жалюгідні 26 матчів (3 голи). Його контракт з киянами чинний до 30 червня 2023 року. Transfermarkt оцінює гравця у 700 тисяч євро.

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