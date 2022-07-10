Півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко повернеться в Динамо, повідомляє турецький журналіст Ертан Сюзгюн на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

Ребров підтвердив бажання підписати Ярмоленка – українцю бережуть дорогоцінне місце легіонера

За інформацією джерела, кияни досягли принципової домовленості з 32-річним футболістом.

Нагадаємо, раніше про інтерес до Ярмоленка заявляли у Фулхемі. Також українцем цікавились декілька європейських клубів, був інтерес з чемпіонату Туреччини, а також бажання запросити Андрія у Аль-Айн висловив Сергій Ребров.

Останні 4 сезони Ярмоленко провів у Вест Хемі (85 матчів, 12 голів, 7 асистів), який покинув у статусі вільного агента. За Динамо Андрій виступав з 2006 по 2017 роки. Transfermarkt оцінює гравця у 2,5 млн євро.

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