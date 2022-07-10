Товарищеские матчи

Неймеген – Валвейк – 3:1

Голы: Дуэлунд, 16, Тавшан, 32, Санниз, 77 – Мулдер, 82

Ярмоленко вернется в Динамо, – журналист

У полузащитника Динамо Миккела Дуэлунда, который прошлый сезон провел за Неймеген, 30 июня завершился срок арендного соглашения с нидерландцами. Однако, вместо возвращения в лагерь "бело-синих", датский легионер сыграл уже второй за последние три дня поединок за представителя Эредивизи. И снова не ушел с поля без забитого гола – ему удалось вывести свою команду вперед уже на 16-й минуте и помочь одержать общую победу над Валвейком (3:1). Этот гол стал для футболиста уже третьим в последних двух спаррингах.

К слову, ранее представители Неймегена заявляли, что хотели бы продолжить сотрудничество с Миккелом – нидерландцы решили воспользоваться правилом ФИФА, чтобы не тратить лишние средства и арендовать игрока бесплатно.

Напомним, трансфер Дуэлунда за 4 млн евро оказался для Динамо провальным. Вингер страдал от тяжелых травм, из-за которых за 3 года наиграл за "бело-синих" жалкие 26 матчей (3 гола). Его контракт с киевлянами действует до 30 июня 2023 года. Transfermarkt оценивает игрока в 700 тысяч евро.

Люцерн – Динамо: Бущан как игрок матча, 75 минут мучений, тревога перед ЛЧ – кошмар лидеров и резервов против аутсайдера