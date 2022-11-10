"Я намагаюся постійно прогресувати та все краще налагоджувати ігрові зв'язки. Думаю, адаптація проходить добре, і з кожним тижнем я покращую свою взаємодію з командою. Я поборовся за довгу передачу, після чого побачив, що Циганков і Ванат пішли вперед, використовуючи вільний простір. Вітя підняв голову та подивився, віддати пас на мене чи Ваната, і обрав мене. У підсумку вийшов хороший гол.

Динамо – Олександрія – 3:1 – відео голів та огляд матчу з дебютним забитим м'ячем новачка "біло-синіх"

Олександрія показала хорошу гру, але ми маємо концентруватися на тому, щоб здобувати три очки в кожному матчі. Ми багато втратили на початку чемпіонату, тому зараз маємо виправляти ситуацію та досягати стовідсоткового результату.

Динамо контролювало гру, коли збільшило перевагу до двох м'ячів. Особисто я почувався упевнено, і суперник вже не створював небезпеки. У моменті з пропущеним м'ячем могли б зіграти більш акуратно в захисті, але загалом гра пройшла під нашим контролем.

Як комунікую з партнерами? Я намагаюся спілкуватися з партнерами англійською, а також потроху освоюю українську, щоб зрозуміти установки та підказки тренера. Наприклад, Ванат, та й інші молоді гравці добре спілкуються англійською. Усі трохи розуміють англійську, тому жодних проблем із комунікацією немає, спілкування відбувається достатньо природно.

9-й гол Буяльського в УПЛ? Думаю, що результативність Буяльського дуже важлива для нашої команди, і позиція, на якій він грає, також є вкрай важливою. Звичайно, він ефективно працює на команду, є її лідером і важливим елементом", – поділився Лонвейк в коментарі офіційному сайту Динамо.

Зауважимо, що кияни впевнено перемогли Олександрію (3:1), а один з голів забив Лонвейк – м'яч став першим для нього у складі "біло-синіх".

Динамо завдало Олександрії першої поразки за 7 матчів УПЛ – нерви і чуття Луческу, помилки судді, дебютний гол легіонера