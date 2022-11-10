Гості не програвали 6 турів поспіль (зокрема, зупинили Шахтар), відтак випереджали киян на 4 очки. Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Олександрія на "Футбол 24", стартував о 15:00. Команда Луческу здобула дві перемоги поспіль і прагнула продовжити серію, яка дала б змогу обійти Верес і закріпитися на 5 сходинці. Олександрія останній період провела за курсом лідерів: 13 очок з 15 можливих, лише одна нічия. Київ також дещо покращив свою ситуацію, набравши 10 балів і програвши лише Шахтарю за аналогічний період.

Динамо – Олександрія: онлайн-трансляція матчу УПЛ – Луческу зробив 3 зміни у стартовому складі (відео)

Битва високих пресингів на перших хвилинах. Обидві команди успішно заважали дихати суперникам біля свого штрафного. Однак це також формувало можливості для подолання висунутої вперед лінії оборони через довгий пас. Саме таким чином Кендзьора закинув зі своєї половини на Циганкова, а той виклав у центр Буяльському, який у дотик реалізував перший же удар у матчі. Неймовірна серія Віталія триває: 5 голів за 4 тури. Далі Віктор подав після розіграшу кутового, Білик на виході заблокував спробу Ваната в межах воротарського.

У гольовому епізоді були певні питання до офсайду в момент закидання Кендзьори, але оператори не показали епізод належним чином, тому судити важко. А ось коли гості забивали у схожій комбінації, тільки на лівому фланзі, було чітко помітно, що Цуріков перед асистом на крок випередив події. На перший удар Олександрії довелося чекати вдвічі довше (20 хвилин). Калітвінцев подав з правого краю, Кожушко без проблем виграв повітряну дуель, але не влучив.

Вражаюча атака киян на 23 хвилині. Ванат розкішно обіграв по черзі двох опонентів і намагався викласти на порожні ворота Буяльському, але Віталія заблокував захисник. Далі ще кілька хвиль атаки з ударами Циганкова і того ж Владислава. Білик з великими труднощами парирував усе. Сидорчук, Буяльський і Циганков розписали ефектну триходівіку з переведенням на правий край. Кендзьора знайшов Ваната у воротарському – знову голкіпер рятує Олександрію.

З яким же натхненням грає Динамо. Фінтить Циганков, обігрує і Шепелєв, якого зупиняють лише ударом по ногах. А ось у повітрі киянам важкувато. Тому розіграші стандартів чи позиційні атаки з прострілами – значно ефективніше стратегія в сьогоднішній грі. Кричить Луческу на своїх підопічних, коли ті починають під не дуже інтенсивним тиском катати м'яч до воротаря. Завершується епізод втратою після дальнього пасу Забарного. Свій найкращий момент Олександрія організувала на 38 хвилині. Пройшла комбінація правим флангом, Ковалець і Калітвінцев надто спокійно розібралися з Дубінчаком та Сиротою. Нещерет ногами парирував розстрільний удар.

Якщо у першій половині тайму Динамо намагалося швидко комбінувати в дотик, переходячи центр поля, то потім цим тішили вже лише гості. Ще одна стрімка атака, в якій Ковалець мав надто багато варіантів для останнього пасу – по суті створили більшість 5 на 2 після того, як Забарний викинувся, залишивши свою зону. На якусь мить забарився Кирило, ше один суперник майже наздогнав. Довелося віддавати ліворуч Цурікову, а не на Демченка, який вривався у штрафний праворуч. Прогадав, бо екс-динамівець Цуріков пробив поруч з правим нижнім кутом, а його позиція була не такою вигідною, як відкривалася б у партнера. Олександрія дещо поступилася за ударами (5:4), але більше володіла м'ячем у перші 45 хвилин (52%).

Активніше розпочинає Динамо після перерви. Сирота виграє другий поверх, а Ванату знову зовсім трохи не вистачає, аби замкнути. Калітвінцев через травму покидає поле на 52 хвилині. Знову Олександрія затискає у лещатах свого тиску. Луческу все емоційніше обурюється. Багато перспективних підходів, але мало ударів і моментів. Гармаш замінив Буяльського на 60 хвилині. Два поспіль сейви Нещерета. Це Авагімян приклався здалеку, а потім ще й виграв підбирання ударом з льоту.

Вівчаренко замість Дубінчака, Лонвейк замість Кабаєва на 69 хвилині. Ванат протягнув м'яч і віддав у розріз. Циганкова відверто і неприховано потягнули за футболку. Замість пенальті жовта за симуляцію - дуже дивне рішення судді Панчишина. Ванат отримав попередження на 71-й за те, що надто різко підкотився у підкаті з високо виставленою ногою. Лонвейк забиває дебютний гол за Динамо. Сам нідерландець блискуче зачепився за винос у центрі поля. Ванат протягнув, Циганков віддав, як у першому гольовому епізоді, тільки з лівого флангу. Лонвейк бере гарний приклад з Буяльського і забиває у дотик.

Ванат відверто симулює, маючи вже жовту картку. А ось цього разу суддя не карає динамівця. Ціла серія дуже нелогічних і непослідовних рішень Панчишина. На 84 хвилині Луческу зняв Ваната і Кендзьору. На поле вийшли Бєсєдін та Караваєв. Технічно забиває ще й Шепелєв. Володимир прийняв винос суперників на груди, тонко обіграв захисників і прошив дев'ятку з кількох метрів. Маємо відзначити відчуття Луческу, який випустив Лонвейка замість Кабаєва, а не за традицією у центр поля, жертвою чого міг би стати саме Шепелєв.

Зіграли і заміни Гури. Гол престижу організували виконавці, які вийшли на 88 хвилині. Шулянський, який пройшов академію Динамо і феєрив у Юнацькій лізі УЄФА, у своєму стилі накрутив 2-3 суперників, після чого віддав Мустафаєву. Перший удар Нещерет потягнув, але вихованець київського клубу добив. Буяльський зрівнявся з Довбиком на вершині рейтингу бомбардирів (по 9 голів), Циганков другий матч поспіль робить 2 результативні дії і наздоганяє Мудрика за асистами (5). Динамо у дуже непростій битві, де все було значно тонше, ніж за рахунком, набирає 19 очок, що лише на 1 бал менше, ніж у четвертої в таблиції Олександрії. До зони ЛЧ 7 балів відставання.

Чорноморець переграв Минай і оформив першу перемогу в сезоні – пенальті та вилучення стають візитівкою УПЛ