Динамо – Олександрія – 3:1 – відео голів та огляд матчу з дебютним забитим м'ячем новачка "біло-синіх"
18:04 - Читать на русском
Динамо впевнено обіграло Олександрію в поєдинку 12-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд зустрічі Динамо – Олександрія на "Футбол 24".
завершено
73’ Джастін Лонвейк
Артем Шулянський 90+1’
73’ Джастін Лонвейк
90+1’ Артем Шулянський
Вже на 10 хвилині зустрічі Динамо повело в рахунку – Циганков з правого флангу видав передачу на лінію штрафного, а Буяльський пробив точно в кут.
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Другого голу довелось чекати довго – на 73 хвилині відзначився Лонвейк у схожій манері – Циганков тепер опинився зліва та віддав трохи назад, а Лонвейк без проблем поцілив у дальній кут. Шепелєв наприкінці гри зробив рахунок розгромним, але Шулянський забив гол престижу.
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