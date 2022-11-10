"Я стараюсь постоянно прогрессировать и лучше налаживать игровые связи. Думаю, адаптация проходит хорошо, и с каждой неделей я улучшаю свое взаимодействие с командой. Я поборолся за длинную передачу, после чего увидел, что Цыганков и Ванат пошли вперед, используя свободное пространство. Витя поднял голову и посмотрел, отдать пас на меня или Ваната, и выбрал меня. В итоге получился хороший гол.

Динамо – Александрия – 3:1 – видео голов и обзор матча с дебютным забитым мячом новичка "бело-синих"

Александрия показала хорошую игру, но мы должны концентрироваться на том, чтобы добывать три очка в каждом матче. Мы многое потеряли в начале чемпионата, поэтому сейчас должны исправлять ситуацию и достигать стопроцентного результата.

Динамо контролировало игру, когда увеличило преимущество до двух мячей. Лично я чувствовал себя уверенно, и соперник уже не представлял опасности. В момент с пропущенным мячом могли бы сыграть более аккуратно в защите, но в целом игра прошла под нашим контролем.

Как общаюсь с партнерами? Я стараюсь общаться с партнерами на английском, а также понемногу осваиваю украинский, чтобы понять установки и подсказки тренера. Например, Ванат, да и другие молодые игроки хорошо общаются по-английски. Все немного понимают английский, поэтому никаких проблем с коммуникацией нет, общение происходит достаточно естественно.

9-й гол Буяльского в УПЛ? Думаю, что результативность Буяльского очень важна для нашей команды, и позиция, на которой он играет, также крайне важна. Конечно, он эффективно работает на команду, является ее лидером и важным элементом», – поделился Лонвейк официальному сайту Динамо.

Отметим, что киевляне уверенно победили Александрию (3:1), а один из голов забил Лонвейк – мяч стал первым для него в составе "бело-синих".

Динамо нанесло Александрии первое поражение за 7 матчей УПЛ – нервы и чутье Луческу, ошибки судьи, дебютный гол Лонвейка