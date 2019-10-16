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Легенди Реала відкрили в Україні соціально-спортивну школу

16:22 362 Читать на русском
Легенди Реала відкрили в Україні соціально-спортивну школу
Легенди Реала відкрили школу для українських дітей

15 жовтня в місті Ірпінь Київської області відкрилася соціально-спортивна школа фонду мадридського Реала.

У церемонії відкриття взяли участь колишні гравці королівського клубу: переможець Ліги чемпіонів 2001/02 Клод Макелеле, тріумфатор ЛЧ 1997/98 Хосе Еміліо Амавіска та колумбієць Едвін Конго, який, щоправда, не зіграв жодного матчу за основну команду Реала у 1999-2002 роках (більш відомий своїми виступами у Леванте).

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Разом з українськими екс-гравцями Богданом Шершуном та В’ячеславом Шевчуком мадридці пограли у футбол у залі школи з майбутніми її вихованцями. Амавіска, який регулярно бере участь у виставкових матчах легенд Реала та перебуває в гарній формі, продемонстрував дітям і свої баскетбольні навички.

Школа фонду Реала в Ірпені, де займатимуться 135 дітей віком від 6 до 17 років з соціально незахищених родин, працюватиме на базі трьох загальноосвітніх шкіл міста. Їхня спортивна інфраструктура була відновлена і побудована за кошти меценатів.

Директор з інституціональних зв’язків фонду Реала, легендарний гравець клубу 80-х років Еміліо Бутрагеньйо на відкритті школи зазначив, що для іспанського футболу та Реала Україна та Київ вже стали знаковим місцем та частиною їхньої історії, адже саме в Києві Іспанія перемогла на Євро-2012, а Реал виграв Лігу чемпіонів 2017/18.

"Ми хочемо працювати в Україні. Через такі школи ми можемо доносити дітям ті цінності, які є в Реала. Це тільки початок, тому що наша спільна діяльність почалася лише минулого року. Наша мета – суттєво покращити життя хлопчиків та дівчаток України", – підкреслив Бутрагеньйо.

Фонд Реала прийняв безпрецедентне рішення і надав своєму українському партнеру статус стратегічного. Жодна з 76 країн, де є школи фонду, не має такого статусу.

Віце-президент УАФ, народний депутат Олександр Герега зазначив, що співпраця із фондом Реала передбачає відкриття двох шкіл у Київській та Хмельницькій областях, а також відкриття школи в Києві через рік. Перша така школа в Україні вже відкрилася у жовтні 2018 року в Тернополі. В ній займаються майже 200 дітей.

Навчання у школі є безкоштовним. Вихованці школи забезпечені харчуванням, спортивним інвентарем та формою.

До слова, всі тренери пройшли курс навчання в методистів Реала. Учні школи матимуть можливість відвідувати футбольні матчі та тренувальну базу Реала, а також проводити матчі з однолітками-вихованцями мадридського клубу.

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Джерело: Футбол 24
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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид УАФ Еміліо Бутрагеньйо В'ячеслав Шевчук В'ячеслав Шевчук Богдан Шершун Богдан Шершун Клод Макелеле Клод Макелеле
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