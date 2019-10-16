Легенды Реала открыли в Украине социально-спортивную школу

15 октября в городе Ирпень Киевской области открылась социально-спортивная школа фонда мадридского Реала.

В церемонии открытия приняли участие бывшие игроки королевского клуба: победитель Лиги чемпионов 2001/02 Клод Макелеле, триумфатор ЛЧ 1997/98 Хосе Эмилио Амависка и колумбиец Эдвин Конго, который, правда, не сыграл ни одного матча за основную команду Реала в 1999-2002 годах (более известный своими выступлениями в Леванте).

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Вместе с украинскими экс-игроками Богданом Шершуном и Вячеславом Шевчуком мадридцы поиграли в футбол в зале школы с будущими ее воспитанниками. Амависка, который регулярно участвует в выставочных матчах легенд Реала и находится в хорошей форме, продемонстрировал детям и свои баскетбольные навыки.

Школа фонда Реала в Ирпене, где будут заниматься 135 детей в возрасте от 6 до 17 лет из социально незащищенных семей, будет работать на базе трех общеобразовательных школ города. Их спортивная инфраструктура была восстановлена ​​и построена на средства меценатов.

Директор по институциональным связям фонда Реала, легендарный игрок клуба 80-х годов Эмилио Бутрагеньо на открытии школы отметил, что для испанского футбола и Реала Украина и Киев уже стали знаковым местом и частью их истории, ведь именно в Киеве Испания победила на Евро-2012, а Реал выиграл Лигу чемпионов 2017/18.

"Мы хотим работать в Украине. Через такие школы мы можем доносить детям те ценности, которые есть у Реала. Это только начало, потому что наша совместная деятельность началась лишь в прошлом году. Наша цель – существенно улучшить жизнь мальчиков и девочек Украины", – подчеркнул Бутрагеньо.

Фонд Реала принял беспрецедентное решение и предоставил своему украинскому партнеру статус стратегического. Ни одна из 76 стран, где есть школы фонда, не имеет такого статуса.

Вице-президент УАФ, народный депутат Александр Герега отметил, что сотрудничество с фондом Реала предусматривает открытие двух школ в Киевской и Хмельницкой областях, а также открытие школы в Киеве через год. Первая такая школа в Украине уже открылась в октябре 2018 года в Тернополе. В ней занимаются около 200 детей.

Обучение в школе бесплатное. Воспитанники школы обеспечены питанием, спортивным инвентарем и формой.

К слову, все тренеры прошли курс обучения у методистов Реала. Ученики школы смогут посещать футбольные матчи и тренировочную базу Реала, а также проводить матчи со сверстниками-воспитанниками мадридского клуба.

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