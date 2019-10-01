toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Статті Інтерв’ю
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АТАЛАНТА - ШАХТАР МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - АРСЕНАЛ

"Орієнтуємося на Аякс": син Юрія Вернидуба відкрив футбольну школу і заінтригував майбутнім свого батька

16:30 2556 Читать на русском
"Орієнтуємося на Аякс": син Юрія Вернидуба відкрив футбольну школу і заінтригував майбутнім свого батька
Віталій Вернидуб береться за виховання / Фото із відкритих джерел
Олег Бабій Олег Бабій

Інтерв’ю "Футбол 24" із Віталієм Вернидубом, 31-річним захисником Зорі, який відтепер виховуватиме юні таланти у рідному Запоріжжі.

– Віталію, ви – чинний гравець одного з провідних клубів країни, але при цьому відкриваєте свою дитячу футбольну школу. Погодьтеся – це приємний прецедент для українського футболу. Звідки взялася така ідея?

– Ми якось сіли з моїм другом і почали розмову на цю тему. Поцікавилися наявністю футбольних шкіл у Запоріжжі і дійшли до висновку, що тут є тільки одна достатньо авторитетна школа – школа Металурга. Вирішили теж відкрити щось таке, аби дітям було цікаво, втілити нові технології підготовки, прищепити любов до футболу.

– Ваш друг – це хто?

– Брат моєї дружини. Ми дуже тісно спілкуємося. До речі, коли тільки-но розпочали процес створення школи, люди розпитували нас про подробиці. Ми зрозуміли, що багатьом це цікаво, і вони хотіли б долучитися.

вернидуб

– Скільки кіл бюрократичного пекла вам довелося пройти, щоб оформити усі необхідні документи?

– Процес ще не закінчився. Але завдяки тому, що мій компаньйон дуже активно допомагає, розбирається у бюрократичних нюансах, вирішує питання, я, дякувати Богу, від цього відгороджений. Моя ігрова кар’єра триває, тож я більше займаюся тренувальним процесом. Ось сьогодні в мене вихідний – їду з дітками займатися. Мені це цікаво і дуже подобається.

– Які умови для тренувань створені станом на сьогодні?

– Поки що орендуємо два поля, а паралельно займаємося питанням, щоб вже найближчим часом відкрити власні поля. На одній локації тренуються діти віком від 3 до 6 років. На іншій – від 6 років і старші. З ними займаються тренери – колишні професіональні футболісти. Ми сформували програму, взяли багато чого із найкращих футбольних шкіл Європи і підганяємо під наші суворі реалії.

"Lokomotiv Moscow? – No-no, Kyiv!" Вони трощили Ман Сіті, Вест Хем і Марсель на очах легендарного Дірка Куйта

– Скільки дітей вже записалися у вашу школу?

– На даний момент у нас займаються 12 дітей. Лише місяць минув, діти ще підтягуються. Так сталося, що саме в той момент, коли належало зайнятися маркетингом, я отримав травму і був змушений взяти паузу на місяць. Зараз надолужуємо. Спершу діти приходять на пробні заняття, аби вони і їхні батьки могли зрозуміти – подобається їм, чи ні. Потихеньку формуємо групи.

– Яка вартість навчання?

– Місячний абонемент – 900 гривень. Туди, зокрема, входить екіпірування, плюс – увесь наш якісний інвентар. Допомагають знайомі з інших команд. Нещодавно Зоря грала з Шахтарем – я видурив у Сергія Кривцова і Тараса Степаненка три футболки "гірників". Намагаємося привабити дітей такими подарунками – щоб їм було цікаво.

– Ви згадували, що у вашій школі тренують екс-футболісти. Про кого мова?

– Це хлопці, які свого часу грали у Прем'єр-лізі, – Роман Губченко і Олександр Батраченко. Широкому загалу вони, можливо, невідомі, але мають достатній досвід і є повністю футбольними людьми.

– На філософію якого європейського клубу ви орієнтуєтеся найбільше?

– Найбільше враження на мене справляє школа амстердамського Аякса. Намагаємося багато чого запозичити звідти – підхід, вправи. Хочемо з раннього віку перебудувати дітей, їхній менталітет, бо, чесно кажучи, наша стара школа вже відстає у розвитку. Потрібно завжди прагнути до кращого.

вернидуб

– Чи консультує вас на правах батька Юрій Миколайович Вернидуб?

– На тренування приїжджає, дивиться, йому подобається. Зараз, щоправда, у нього не так багато часу – постійно у роз’їздах. Але батько мене підтримує. "Не знаю, як тренувати дітей, – каже мені. – Але якщо матимеш якісь запитання – підкажу. Понишпорю у своїх старих конспектах і щось знайду" (Сміється).

"Їхати у Реал чи Барселону, щоб зробити селфі?": Юрій Вернидуб – про стажування в Іспанії, Луніна і Скрипника у Зорі

– Ваш батько нам зізнався, що невдовзі повернеться до тренерської діяльності. У якій команді, у якому чемпіонаті вам би хотілося його побачити?

– Мені хочеться, щоб це була дуже амбіційна команда, великий проект. За той період, який працював у Зорі, він заслужив своїми результатами і ставленням на, як мінімум, серйозну команду. Сподіваюся, вже найближчим часом це станеться.

– Наскільки розумію, мова йде скоріше про закордон?

– Думаю, що так – це більше орієнтовано на Захід. Сподіваюся, така пропозиція надійде, і батько нею скористається.

– Ви пограли у Зорі під керівництвом і батька, і Віктора Скрипника. У чому принципова різниця між цими тренерами?

– Між ними є, звісно, відмінності у тренувальному процесі, сприйнятті позитивного та негативного результату. Але не знаю, як на це запитання відповісти правильно. Тут – батько, а тут – головний тренер. Самі розумієте (Усміхається).

– У майбутньому ви також збираєтеся стати тренером?

– Поки що проганяю від себе такі думки подалі. Сподіваюся якомога довше залишатися в обоймі команди. Але розумію, що час минає… Маю бажання залишитися у футболі, тому буду вчитися і робити все необхідне.

Сторінка автора у Facebook

Вернидуб повертається: три варіанти імені Динамо, дербі проти Реброва чи вихід на Балкани – яку команду обере тренер?

blog_ava
Шевченко проведе зустріч з Мальдіні на тлі чуток про призначення в Мілан
10:00
11246
Теги
Олег Бабій Віктор Скрипник Віктор Скрипник Аякс Аякс Юрій Вернидуб Юрій Вернидуб Статті Головне Інтерв’ю Сергій Кривцов Сергій Кривцов Тарас Степаненко Тарас Степаненко Віталій Вернидуб Віталій Вернидуб Шахтар Шахтар Зоря Зоря
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
55
хв
Аталанта
19:55
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук