"Чому те, що я сказав Вінісіусу, було грубістю? Бо в тих словах є здоровий глузд? Чому він починає плакати? Він сказав, що хоче, щоб чорношкірі люди могли жити краще. То що ж мають робити білі люди? Ми маємо вчинити самогубство? Що робити? Не треба спотворювати ситуацію.

"Не будь пе*иком": легендарний воротар-бомбардир розніс Вінісіуса за антирасистські сльози

Дискримінація існує в Аргентині, Франції, у всьому світі. Коли я приїхав з Парагваю, мене обізвали голодранцем, казали, що я краду гроші. Будьте готовими до принижень з боку аргентинської громадськості.

Я написав Вінісіусу, що футбол для чоловіків. Коли в Парагваї ми говоримо "не будь пе*иком", це зовсім не зневажливо. Камери Netflix були там, і він раптом почав плакати. А що залишається смаглявому хлопцю, який заробляє 300 доларів і має годувати 4 дітей? Зате Вінісіус грає за Реал Мадрид. Крім того, він першим атакує суперників.

Коли бразильська поліція побила до смерті вболівальників Аргентини та Боки, де був Вінісіус, який є лідером думок в Бразилії? Вони били хлопчиків, жінок та літніх людей. Коли б'ють інших, все добре, але потім ти проявляєш до них зневагу і починаєш плакати", – цитує Чілаверта AS.

Хосе Луїс Чілаверт – воротар-бомбардир, який двічі уникнув смерті, врятував партнера і йде у президенти