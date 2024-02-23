"Найбільше шансів стати чемпіоном у Шахтаря. Вони раніше за всіх стартували, хоча іноді єврокубки не приносять щастя, якщо заходиш далеко. Це показав у Динамо товариш Луческу, якому завжди заважали єврокубки. Крім цього, Шахтар – найбільш збалансована команда в УПЛ плюс продовжує посилюватися.

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Друге місце віддам Динамо. Вони мають покращити свою позицію порівняно з минулим сезоном. Чому не перше? Ми не знаємо, чи вийде у Шовковського. Він тільки пробує себе на посаді головного тренера. Також невідомо, як виглядатиме склад, бо акцент в Динамо робиться на академію. Хоча це просто відмазка – що у нас усі свої. Кого це турбує, якщо академія четверте місце посідає? Нехай хоч Заваров із Безсоновим виходять, головне – щоб результат був. На цьому рівні серйозні вимоги, а у нас все сюсюкаються.

Третім буде СК Дніпро-1, четвертим – Кривбас, п'ятим – Полісся. Кривбас непогано виглядає та посилюється. Полісся теж багатьох купує. Чи не проваляться Кривбас і Полісся у другому колі, як Жирона, яка впевнено стартувала, а потім почала буксувати? Все може бути. Жирона просто стає зараз на своє місце. На неї почали звертати увагу суперники.

Зоря точно не вилетить, мають ще матчі в запасі. Думаю, вилетять Минай і Верес. Ці команди нічого не показали протягом сезону і не купили нормальних футболістів. Минай ще й Шарана звільнив, який хоч щось робив.

А у стикових матчах можуть будь-які команди грати, внизу таблиці всі однакові. Металіст 1925 року взагалі повинен боротися за серйозні завдання. По-перше, Скрипник – хороший тренер, а по-друге – у команди з'явився пристойний спонсор. Вони мають бути нагорі", – цитує Леоненка Sport Express.

Нагадаємо, напередодні Шахтар завершив свої виступи у Лізі Європи, поступившись Марселю (1:3) у матчі-відповіді за вихід в 1/8 фіналу турніру і тепер повністю зосередиться на внутрішній першості.

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