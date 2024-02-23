На повернення УПЛ з новим телепулом чекали так сильно, що передматчеву студію переглянуло більше 25 тисяч вболівальників. Самі студії на UPL.TV не зуміли вразити – вони виявились типовими, хорошими, але без вау-ефекту. У перерві також було вмикання кореспондентки, якій вдалося розказати про поважних гостей матчу.

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Щоправда, їх і так бачили по ходу трансляції. На гру завітав Андрій Шевченко разом зі своєю командою – Олегом Лужним, Олександром Шевченком, Ігорем Грищенком та Катериною Монзуль. Навіть важко згадати, коли Андрій Миколайович приходив на матчі рівня ЛНЗ – Кривбас. У першому таймі він переглядав гру без захвату.

ЛНЗ проводив домашній поєдинок, але замість Черкас його довелося організовувати в Ковалівці. Протистояння з Кривбасом навряд чи могло захопити увагу нейтральних фанів, але за зиму клуби провели серйозне кадрове оновлення. Перша за все це стосувалося господарів, в той час як команда Юрія Вернидуба посилилась точково – і підтягнула вчорашніх резервістів до основи.

Одним із них був форвард Прінс Аду, який відверто вразив у першому таймі. 20-річний ганець постійно атакував глибину, замикав подачі й агресивно пресингував. Крім того, варто відзначити його неперервність – він ніколи не вимикався з гри. Для ЛНЗ нападник криворіжців став серйозною проблемою.

Так, вже на 3-й хвилині Аду відгукнувся на закидання за спини захисникам. Уникнувши офсайду, Прінс першим опинився на м'ячі – втім, новий голкіпер черкасців (Кучеренко) встиг скоротити дистанцію й врятувати господарів.

А на 20-й хвилині Аду замикав подачу з лівого флангу, спрямувавши м'яч повз дальню стійку. Варто відзначити також відкривання й точний навіс Дібанго.

ЛНЗ до цього часу нічим цікавим не запам'ятався. Та і загалом перший тайм виявився невдалим для формальних господарів. Навіть Кучеренко мав проблеми, невиразно працюючи на виходах.

Пригадується тільки один момент на 26-й хвилині – Хобленко прийняв м'яч на лівому краю карного майданчика, поставив корпус і пробив з розвороту в ближній кут. Кліщук виручив Кривбас.

Друга половина першого тайму в принципі була нудною. Все мало завершитись "нулями", однак на 42-й хвилині криворіжцям пощастило заробити пенальті. Його привіз Шестаков, який підіграв собі рукою. Іліч точним ударом з "позначки" переграв Кучеренка – 0:1.

Відпочивати команди відправились за мінімальної переваги Кривбаса. ЛНЗ міг зрівняти рахунок за три хвилини по перерві внаслідок подачі Пасіча й відскоку на лінію півкола. Звідти пробивав новачок Бар – ізраїльтянин цілив у правий кут, але вийшло неточно.

Кривбас же свої моменти не марнував. На 53-й хвилині підопічні Юрія Вернидуба забили вдруге. Взнаки далася неперервність Аду – він перехопив пас Бойка назад, зробив кілька кроків уперед і метрів з 22-ї закрутив м'яч під дальню стійку. 0:2!

Олег Дулуб намагався врятувати ситуацію, замінивши Хобленка на камерунського новачка Бессалу, однак це не допомогло. Вже на 63-й хвилині підопічні Юрія Вернидуба влаштували розгром – Микитишин перевів м'яч на правий кут штрафного, там Кузик хитнув захисника, після чого вистрілив у дальню дев'ять. 0:3!

Кривбас не збирався зупинятись. Одразу після розіграшу в центрі черкасці допустили втрату, внаслідок якої Іліч увірвався на правий кут воротарського – от тільки пробити хорват не встиг. На 67-й же Микитишин отримав пас від Бандейри й завдав удару в дотик метрів з 20-ти. Кучеренко дістав м'яч з-під поперечки!

Демотивований ЛНЗ так нічого цікавого й не створив. Кривбас же тиснув до кінця, організувавши кілька хороших атак, однак вколотити четвертий гол не вдалося. Втім, навряд чи Юрій Вернидуб розчарований – його команда оформила розгрому перемогу й захопила одноосібне лідерство в УПЛ! Черкасці поки що залишаються десятими.

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