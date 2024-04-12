Федерація футболу Ізраїлю розраховує в майбутньому зіграти на Копа Амеріка.

Прес-служба ізраїльської Федерації футболу оголосила про підписання меморандуму про співпрацю з південноамериканською конфедерацією КОНМЕБОЛ.

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"Ми дуже сподіваємося, що збірна Ізраїлю незабаром стане частиною одного з головних турнірів, які організовує КОНМЕБОЛ, можливо, Копа Амеріка", – написано в прес-релізі.

У минулому на турніри, які організовувала південноамериканська конфедерація, запрошувалися команди з-за меж регіону, зокрема з Японії та Катару.

У міжнародній Федерації футболу (ФІФА) відмовилися коментувати цю угоду. Ізраїль є членом УЄФА з 1994 року.

Нагадаємо, ізраїльська збірна з футболу не змогла пробитися у фінальну частину Євро-2024. Ізраїль програв Ісландії з рахунком 1:4 у плей-офф відбору на турнір.

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