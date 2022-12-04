Колишній півзахисник Шахтаря Жадсон позивається до суду через заборгованості в останньому клубі у своїй кар'єрі.

39-річний футболіст влітку остаточно повісив бутси на цвях. Останнім клубом була Віторія зі Салвадора, яка виступає у третьому за силою дивізіоні Бразилії.

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Як повідомляє Futebol Bahiano, Жадсон подав до суду на цей клуб, щоб йому компенсували 575 тисяч бразильських реалів (понад 100 тисяч євро) через достроковий розрив контракту. Колишній хавбек переконаний, що йому були зобов'язані виплатити цю суму.

За час кар'єри Жадсон присвятив себе найбільше Шахтарю, за який награв понад 270 матчів. Зумів півзахисник закріпитись також у Корінтіансі (162 поєдинки) та Сан-Паулу (79).

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