Колишній нападник Шахтаря та Динамо Жуніор Мораєс близький до переїзду на Близький Схід.

Форвард Корінтіанса Жуніор Мораєс може незабаром змінити клубну прописку, повідомляє Torcedores.

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Напередодні "тімау" заявили, що 36-річний ветеран буде тренуватися окремо від команди (за рік він спромігся забити лише 1 гол у 21-му матчі).

За інформацією джерела, у послугах Мораєса зацікавлені клуби з Саудівської Аравії, Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів. Найбільший інтерес проявляє Аль-Іттіхад, який нині лідирує у чемпіонаті Саудівської Аравії й випереджає Аль-Наср Кріштіану Роналду на 5 очок.

Контракт Жуніора з Корінтіансом розрахований до 31 грудня, а Transfermarkt оцінює його у 400 тисяч євро.

Нагадаємо, Мораєс 10 років виступав за українські команди – Металург Д, Динамо і Шахтар. Форварда натуралізували для збірної України, за яку він провів 11 матчів та оформив один гол.

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