"Перемовини з Барселоною? Абсолютно нічого. Не було ніяких контактів.

Лапорта зібрав екстрену зустріч керівництва Барселони – Куман на межі відставки, названий новий сенсаційний фаворит

Я б хотів, щоб ми зі збірною Бельгії стали першою європейською країною, яка пройшла кваліфікацію на ЧС-2022. На цій меті ми зосередимось після фіналу Ліги націй.

Але у футболі ніколи не знаєш, що відбудеться завтра. Я прокидаюся кожного ранку у статусі тренера збірної Бельгії і маю намір продовжити це до останнього дня мого контракту, але я розумію, що на цьому шляху можуть виникнути багато обставин", – цитує Мартінеса Marca.

Нагадаємо, чинний контракт 48-річного фахівця з бельгійською федерацією футболу розрахований до літа 2022-го. Низка ЗМІ називає Мартінеса найімовірнішим наступником Кумана у Барсі після провального старту каталонців у новому сезоні.

Бенфіка розгромила Барселону: хороший матч Яремчука, деградація каталонців до рівня середняка й небезпека для Динамо