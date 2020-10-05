Український клуб набрався сміливості надіслати пропозицію про співпрацю Алешандре Пато, повідомляє потрал Sqenf Foot.

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За інформацією джерела, 31-річний бразилець також зацікавив команди з Іспанії, Італії, Туреччини, Катару і Саудівської Аравії. Назва клубу з України, який потрапив до списку потенційних покупців легендарного нападника, не повідомляється.

Останнім місцем роботи Алешандре був бразильський Сан-Паулу, який він покинув у статусі вільного агента. Пато відомий в Європі своїми виступами у Мілані (2008-2013 роки).

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