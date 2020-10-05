Динамо придбає Белуце – Суркіс підтвердив підписання хавбека з АПЛ
18:37 - Читать на русском
Журналіст Ігор Циганик поділився інсайдом щодо трансферної ситуації з півзахисником Брайтона Тудором Белуце.
"Була інформація, що Динамо не домовилося з Белуце. Буквально за півгодини до початку ефіру у мене була розмова з президентом Динамо.
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Суркіс підтвердив, що все ж київський клуб бере цього опорника. Швидше за все, він поповнить склад команди", – сказав журналіст у своїй авторській програмі Циганик Live.
Нагадаємо, наставник Динамо Мірча Луческу особисто зустрічався з Белуце у Бухаресті, щоб узгодити трансфер.
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