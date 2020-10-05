"Була інформація, що Динамо не домовилося з Белуце. Буквально за півгодини до початку ефіру у мене була розмова з президентом Динамо.

Динамо ризикує не підписати Белуце, з яким вже зустрівся Луческу

Суркіс підтвердив, що все ж київський клуб бере цього опорника. Швидше за все, він поповнить склад команди", – сказав журналіст у своїй авторській програмі Циганик Live.

Нагадаємо, наставник Динамо Мірча Луческу особисто зустрічався з Белуце у Бухаресті, щоб узгодити трансфер.

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