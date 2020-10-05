Украинский клуб набрался смелости отправить предложение о сотрудничестве Алешандре Пато, сообщает Портал Sqenf Foot.

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По информации источника, 31-летний бразилец также заинтересовал команды из Испании, Италии, Турции, Катара и Саудовской Аравии. Название клуба из Украины, который попал в список потенциальных покупателей легендарного нападающего, не сообщается.

Последним местом работы Алешандре был бразильский Сан-Паулу, который он покинул в статусе свободного агента. Пато известен в Европе своими выступлениями в Милане (2008-2013 годы).

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