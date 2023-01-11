Легенда Марселя у захваті від Маліновського – порція компліментів та порівняння з лідером
Колишній гравець Марселя та Монако Ерік Ді Меко висловив захоплення трансфером Руслан Маліновського.
"Він буде у хорошій формі, адже зараз більшість ліг у розпалі. За ним клуб давно стежив, я підозрюю, що між Марселем і гравцем уже певний час існувала домовленість. Цей гравець принесе нам користь.
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Руслан – працьовитий атакувальний півзахисник, така роль тривалий час була у Гендузі. Крім того, є більше впевненості у якого якостях, ніж, наприклад, у якостях Жерсона, адже Маліновський грав на високому рівні у Європі. Це чудове підписання", – цитує Ді Меко Le Phoceen.
Нагадаємо, Руслан став першим зимовим новачком "олімпійців". До кінця сезону він гратиме в оренді, після чого Марсель викупить його за 10+3 млн євро. В Аталанті хавбек збірної України провів 143 поєдинки (30 голів та 28 асистів).
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