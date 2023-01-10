30 забитих м'ячів і 27 результативних передач. Маліновський за три з половиною роки в Аталанті регулярно зривав овації трибун і змушував пресу вишуковувати епітети для своїх ударів. Ліва нога українця стала феноменом Серії А. Руслан придумував голи з нічого.

Маліновський офіційно став гравцем Марселя

У чемпіонаті Маліновський забив на 9 голів більше, ніж мав би відповідно до xG. І справа не у везінні. Лідер збірної України показав головний недолік системи очікуваних голів, яка ігнорує особливі вміння забивати з важких позицій. Результативні удари Руслана найчастіше оцінювали в 0,02-3 xG.

Голи Маліновського в Серії А

Від гармати Руслана постраждали всі гранди Італії. Третина голів прийшлася на топ-матчі. Улюбленою жертвою став Ювентус, якому вдалося покласти аж 4 м'ячі. З його допомогою Аталанта двічі взяла бронзові медалі Серії А, вийшла у фінал Кубка Італії та грала в плей-офф Ліги чемпіонів.

Маліновський приходив у Аталанту центральним хавбеком, але через високу конкуренцію майже не грав на цій позиції. Натомість знайшов себе ближче до атаки, скориставшись психами Папу Гомеса та хандрою Ілічіча. Освоїв нову позицію та приніс масу користі.

Не все складалося ідеально. Українець часто рано йшов з поля, не витримуючи темп Гасперіні всі 90 хвилин; часто залишався в запасі, адже тренер вважав, що він не може виконати інтенсивну роботу без м'яча. Втім, як тільки Руслан виходив на поле, над суперниками нависала додаткова загроза.

З часом команди почали окремо стерегти ліву ногу Маліновського, однак він все одно знаходив шпарини для ударів і тонких пасів. 18 голів українець забив з-за меж штрафного майданчика. Що не "банка" – то шедевр. Важко виділити навіть десятку найкращих. Але ми спробували.

10. Аталанта – Удінезе. 24.10.2021

9. Аталанта – Верона. 07.12.2019

8. Аталанта – Фіорентина. 13.12.2020

7. Олімпіакос – Аталанта. 24.02.2022

6. Наполі – Аталанта. 04.12.2021

5. Аталанта – Брешія. 14.07. 2020

4. Сампдорія – Аталанта. 28.02.2021

3. Аталанта – Лаціо. 24.06.2020

En juin 2020, ce but égalisateur de Ruslan Malinovskyi a été flashé à 106 km/h. ?#TeamOM I #MercatOM pic.twitter.com/I7VnyYw5m9 — OM Inside (@OM_Inside) January 10, 2023

2. Інтер – Аталанта. 25.09.2021

1. Аталанта – Ювентус. 13.02.2022

Ruslan Malinovskyi has officially joined Marseille, we'll miss him and his regular bangers ?pic.twitter.com/sNUXIZa6pE — Italian Football TV (@IFTVofficial) January 9, 2023

"Маліновський зачарував, а Роналду вбив його мрію". Італійська преса возвеличує українця, протиставляючи Крішу