Нападник Наполі Віктор Осімхен відреагував на перехід Руслана Маліновського з Аталанти в Марсель.

У понеділок, 9 січня, півзахисник збірної України став гравцем Марселя. В Італії Руслан Маліновський виступав з 2019 року, але в поточному сезоні втратив місце в основі Аталанти та в підсумку змінив клуб.

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Одним із тих, хто відреагував на відхід українця з Аталанти, став Віктор Осімхен. Нападник Наполі залишив коментар під постом українця із футболкою нового клубу.

"Всього найкращого, мій брате", – написав Осімхен в Instagram.

Цікаво, що 24-річний нігерієць ніколи не грав із Маліновським. У сезоні 2018/19, який став останнім для Маліновського в Генку, Осімхен захищав кольори іншого бельгійського клубу – Шарлеруа. У Наполі форвард, який є лідером бомбардирських перегонів поточного чемпіонату Італії (10 голів) перебрався влітку 2020-го.

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