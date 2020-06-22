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Легенда Манчестер Юнайтед назвав винних у поганій формі Де Хеа

12:56 - Читать на русском
Легенда Манчестер Юнайтед назвав винних у поганій формі Де Хеа
Давід Де Хеа / Reuters

Колишній захисник Манчестер Юнайтед Гарі Невілл знайшов причину невпевненої гри голкіпера манкуніанців Давіда Де Хеа.

"Де Хеа був єдиним гравцем, на якого Манчестер Юнайтед міг покластися протягом останніх 4 років, але зараз він вже не той. Коли форма пропадає на 6 місяців, це сигнал. Коли це триває протягом року, ви починаєте турбуватися, а якщо триває більше двох років, то стає постійною величиною.

Де Хеа – найпереоціненіший воротар, я б побився з ним, – легенда Манчестер Юнайтед

Де Хеа допускає багато помилок, яких раніше ніколи б не зробив. Справа може бути тільки в впевненості в собі. Руки, ноги і тіло ті ж самі – проблема в голові. Те, як Де Хеа зустріли в Іспанії після ЧС-2018, вплинуло на нього. Іспанські фанати навіть освистували його, коли він виходив в матчах за збірну. На тому чемпіонаті світу він дійсно зіграв погано, і після цього став сумніватися в собі", – пояснив Невілл в авторській колонці на Sky Sports.

Нагадаємо, Де Хеа не вдало відбив м'яч у поєдинку проти Тоттенхема, зрізавши його у власні ворота.

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Теги
Англія ЧС 2018 футбольні фанати Ґарі Ґарі Невілл Давід Давід Де Хеа Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Іспанія Іспанія
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