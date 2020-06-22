Легенда Манчестер Юнайтед назвав винних у поганій формі Де Хеа

Колишній захисник Манчестер Юнайтед Гарі Невілл знайшов причину невпевненої гри голкіпера манкуніанців Давіда Де Хеа.

"Де Хеа був єдиним гравцем, на якого Манчестер Юнайтед міг покластися протягом останніх 4 років, але зараз він вже не той. Коли форма пропадає на 6 місяців, це сигнал. Коли це триває протягом року, ви починаєте турбуватися, а якщо триває більше двох років, то стає постійною величиною.

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Де Хеа допускає багато помилок, яких раніше ніколи б не зробив. Справа може бути тільки в впевненості в собі. Руки, ноги і тіло ті ж самі – проблема в голові. Те, як Де Хеа зустріли в Іспанії після ЧС-2018, вплинуло на нього. Іспанські фанати навіть освистували його, коли він виходив в матчах за збірну. На тому чемпіонаті світу він дійсно зіграв погано, і після цього став сумніватися в собі", – пояснив Невілл в авторській колонці на Sky Sports.

Нагадаємо, Де Хеа не вдало відбив м'яч у поєдинку проти Тоттенхема, зрізавши його у власні ворота.

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