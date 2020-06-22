Легенда Манчестер Юнайтед назвал виновных в плохой форме Де Хеа

Бывший защитник Манчестер Юнайтед Гари Невилл нашел причину неуверенной игры голкипера манкунианцев Давида Де Хеа.

"Де Хеа был единственным игроком, на которого Манчестер Юнайтед мог положиться в течение последних 4 лет, но сейчас он уже не тот. Когда форма пропадает на 6 месяцев, это сигнал. Когда это продолжается в течение года, вы начинаете беспокоиться, а если длится более двух лет, то становится постоянной величиной.

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Де Хеа допускает много ошибок, которых раньше никогда не сделал бы. Дело может быть только в уверенности в себе. Руки, ноги и тело те же самые – проблема в голове. То, как Де Хеа приняли в Испании после ЧМ-2018, повлияло на него. Испанские фанаты даже освистывали его, когда он выходил в матчах за сборную. На том чемпионате мира он действительно сыграл плохо, и после этого стал сомневаться в себе", – пояснил Невилл в авторской колонке на Sky Sports.

Напомним, Де Хеа неудачно отбил мяч в поединке против Тоттенхэма, срезав его в собственные ворота.

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