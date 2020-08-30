"Для футбольного вболівальника побачити Мессі в АПЛ – це було б фантастично. Я б хотів подивитися на нього в цій лізі, але Барселона так просто з ним не попрощається. Ліонелю 33 роки, але я спостерігав за ним в матчі з Наполі. Він все ще може творити магію на полі.

Гвардіола прибув до Барселони – фахівець може стати вирішальним аргументом у трансфері Мессі в Манчестер Сіті

Коли шейх Мансур прийшов у Манчестер Сіті, перехід Робінью з Реала був дуже гучним. Він став каталізатором для таких гравців, як Давід Сілва, Агуеро і Компані.

Якщо Ман Сіті зможе здійснити трансфер Мессі, це буде неймовірно", – заявив Річардс для Sky Sports.

Нагадаємо, у Каталонії розгорівся справжній скандал через бажання Мессі покинути Барсу. Головним претендентом на 33-річного аргентинця ЗМІ називають саме Сіті.

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