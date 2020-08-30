"Для футбольного болельщика увидеть Месси в АПЛ – это было бы фантастически. Я бы хотел посмотреть на него в этой лиге, но Барселона так просто с ним не расстанется. Лионелю 33 года, но я наблюдал за ним в матче с Наполи. Он все еще может творить магию на поле.

Гвардиола прибыл в Барселону – специалист может стать решающим аргументом в трансфере Месси в Манчестер Сити

Когда шейх Мансур пришел в Манчестер Сити, переход Робиньо из Реала был очень громким. Он стал катализатором для таких игроков, как Давид Силва, Агуэро и Компани.

Если Манчестер Сити сможет осуществить трансфер Месси, это будет невероятно", – заявил Ричардс для Sky Sports.

Напомним, в Каталонии разгорелся настоящий скандал из-за желания Месси покинуть Барсу. Главным претендентом на 33-летнего аргентинца СМИ называют именно Сити.

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