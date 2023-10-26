У четвер, 26 жовтня, Джоуї Бартона було звільнено з посади тренера Брістоль Роверс.

Домашня нічия зі Стівенейджем (1:1) стала для керівництва Брістоль Роверс останньою краплею. Як інформує офіційний сайт клубу, Джоуї Бартон позбувся посади головного тренера – після 13 зіграних матчів його команда посідає 16 місце в турнірній таблиці третього англійського дивізіону.

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Енді Манган був призначений тимчасовим наставником команди.

Бартон очолив Брістоль Роверс влітку 2020 року і відразу ж вивів команду до третього дивізіону. Раніше він працював головним тренером Флітвуд Таун.

Нагадаємо, що Джоуї захищав кольори Манчестер Сіті з 2002 по 2007-й рік.

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