В четверг, 26 октября, Джои Бартон был уволен с поста тренера Бристоль Роверс.

Домашняя ничья со Стивенейджем (1:1) стала для руководства Бристоль Роверс последней каплей. Как информирует официальный сайт клуба, Джои Бартон лишился должности главного тренера – после 13 сыгранных матчей его команда занимает 16 место в турнирной таблице третьего английского дивизиона.

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Энди Манган был назначен временным наставником команды.

Бартон возглавил Бристоль Роверс летом 2020 года и сразу же вывел команду в третий дивизион. Ранее он работал главным тренером Флитвуд Таун.

Напомним, что Джои защищал цвета Манчестер Сити с 2002 по 2007-й год.

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