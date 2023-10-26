Ліга чемпіонів, 3-й тур

Група G

РБ Лейпциг – Црвена Звезда – 3:1

Голи: Раум, 12, Сімонс, 59, Ольмо, 84 – Стаменіч, 70

Янг Бойз – Манчестер Сіті – 1:3

Голи: Еліа, 52 – Аканджі, 48, Холанд, 67 (з пенальті), 86

Група Е

Селтік – Атлетіко – 2:2

Голи: Фурухасі, 4, Пальма, 28 – Грізманн, 25, Мората, 53

Вилучений: Де Поль, 82

Атлетіко провів у Глазго свій не найкращий матч, але зумів відвезти при цьому нічию. Команда Дієго Сімеоне створила біля воріт Джо Харта не так багато моментів, але водночас забила два м'ячі – відзначилися найкращі бомбардири сезону, Антуан Грізманн і Альваро Мората. А ось Селтік, крім голом Фурухасі та Пальми в першій чверті матчу, міг неодноразово забивати ще – Ян Облак став одним із героїв зустрічі разом із форвардами гостей.

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Фаворити групи G – Манчестер Сіті і РБ Лейпциг – виграли свої матчі в андердогів з однаковим рахунком 3:1. У Німеччині героєм зустрічі став Хаві Сімонс – нідерландець записав на свій рахунок гол+пас. У Берні дублем у складі команди Пепа Гвардіоли відзначився Ерлінг Холанд – щоправда, перший свій м'яч норвежець забив із пенальті. Так чи інакше, Ерлінг перервав свою безгольову серію в Лізі чемпіонів, яка склала 543 "сухих" хвилини. Сьогодні Холанд забив уперше з квітня – тоді він розписався у воротах Баварії.