Хоакін Санчес вирішив повісити бутси на цвях після завершення цього сезону. У липні йому виповниться 42 роки.

Вінгер Бетіса Хоакін Санчес у віці 41 року оголосив про закінчення ігрової кар'єри. Після завершення сезону 2022/23 іспанець повісить бутси на цвях. Його кар'єра тривала понад два десятиліття, інформує офіційний сайт Бетіса.

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Згідно з Marca, севільський клуб залишав рішення за самим футболістом. Хоакін міг продовжити контракт із "зелено-білими", але вирішив завершити кар'єру.

Головною індивідуальною метою Хоакіна за підсумками цього сезону стане рекорд за найбільшою кількістю матчів в елітному іспанському дивізіоні. Для цього у нього є 9 матчів у Ла Лізі до закінчення цього чемпіонату. Зараз на рахунку Хоакіна 615 матчів у Ла Лізі. Рекордсмен Андоні Субісаррета випереджає гравця Бетіса на 7 матчів (622).

У своїй кар'єрі Хоакін встиг також пограти за такі команди, як Валенсія, Малага та Фіорентина. На його рахунку 52 матчі та 4 голи за збірну Іспанії.

Хоакін вигравав три Кубки Іспанії – двічі з Бетісом і один раз із Валенсією. У сезоні 2001/02 він був визнаний найкращим молодим футболістом року в Іспанії.

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