У суботу у 29-му турі Прімери відбулось декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2022/23, 29-й тур

Вільяреал – Вальядолід – 1:2

Голи: Капу, 74 – Амалла, 2, Ель-Ямік, 34

Атлетік – Реал Сосьєдад – 2:0

Голи: Вільямс, 33, 70

Бетіс – Еспаньйол – 3:1

Голи: Перес, 27, Міранда, 34, Карвалью, 69 – Монтес, 48

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Вільяреал після перемоги над Реалом несподівано програв аутсайдеру – Вальядоліду. Амалла вже на другій хвилині закотив м'яч у ворота "жовтої субмарини", а гол Чуквуезе забив у відповідь скасували через офсайд. Вальядолід, своєю чергою, подвоїв перевагу на 34-й хвилині зусиллями Ель-Яміка.

Весь другий тайм левантійці провели з м'ячем у спробах прорватися до воріт гостей. Вдалося лише раз – з лінії штрафного точно пробив Капу. Вальядолід відстояв перемогу, набрав 32 очки та відірвався від зони вильоту на 5 пунктів. Вільяреал погіршив свої шанси на ЛЧ, залишившись у чотирьох очках від Сосьєдада.

Втім, "чурі-урдін" не змогли збільшити цей відрив. Підопічні Іманоля Альгуасіля поступились у виїзному дербі проти Атлетіка – Іньякі Вільямс оформив дубль, забивши по голу у кожному з таймів. Реал Сосьєдад так нічим і не відповів.

"Леви" завдяки тріумфу в баскському дербі наблизились до зони єврокубків на відстань чотирьох залікових балів. Їхні сусіди із Сан-Себастьяна тримаються в топ-4, однак конкуренти отримали можливість скоротити відставання.

Бетіс своїм шансом скористався, перегравши Еспаньйол у рідних стінах. "Вердібланкос" забили два голи до перерви – на 27-й хвилині Перес замкнув простріл від Енріке, а на 34-й він же увірвався на лівий край штрафного та віддячив Енріке гольовим пасом. Втім, за дві хвилини по перерві каталонці відігралися завдяки удару Монтеса в падінні через себе. 2:1!

Матч взагалі був багатим на події. Моменти виникали біля обох воріт – зокрема, Монтес міг і дубль оформити. Втім, "папуги" своїми шансами не скористались, а от андалусійці забили третій гол. Героєм став Карвалью, який прийняв передачу від Родрі й з межі штрафного поцілив у дальній кут. 3:1!

Брейтвейт у компенсований час міг відродити інтригу, однак його гол не зарахували через офсайд. У підсумку, Бетіс святкує перемогу та скорочує відставання від Сосьєдада до трьох очок.

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