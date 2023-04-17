Луїс Маркес так і не зумів побороти тривалу хворобу.

Колишній гравець Бетіса Луїс Маркес помер від раку в понеділок, 17 квітня, у віці 51 року. Про це інформує офіційний сайт Бетіса. "Зелено-білим" Маркес присвятив 11 років своєї ігрової кар'єри.

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У складі Бетіса Маркес провів 202 матчі і забив 16 м'ячів. Найвідомішим його голом став забитий м'яч у ворота Бургоса у 1992 році – завдяки йому "огірки" вийшли в елітний іспанський дивізіон (2:0). Згодом Луїс брав участь разом із командою в Кубку УЄФА та Кубку володарів Кубків.

Маркес завершував свою кар'єру в таких клубах як Вальядолід, Понтеведра та Реал Хаен. Він виступав на позиціях півзахисника і правого захисника.

В Іспанії Маркесу дали прізвисько Шустер – за зовнішню схожість із легендарним гравцем збірної Німеччини Берндом Шустером.

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