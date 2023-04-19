Хоакин Санчес решил повесить бутсы на гвоздь по завершении этого сезона. В июле ему исполнится 42 года.

Вингер Бетиса Хоакин Санчес в возрасте 41 года объявил об окончании игровой карьеры. После завершения сезона 2022/23 испанец повесит бутсы на гвоздь. Его карьера длилась более двух десятилетий, информирует официальный сайт Бетиса.

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Согласно Marca, севильский клуб оставлял решение за самим футболистом. Хоакин мог продлить контракт с "зелёно-белыми", но предпочёл завершить карьеру.

Главной индивидуальной целью Хоакина по итогам этого сезона станет рекорд по наибольшему числу матчей в элитном испанском дивизионе. Для этого у него есть 9 матчей в Ла Лиге до окончания этого чемпионата. Сейчас на счету Хоакина 615 матчей в Ла Лиге. Рекордсмен Андони Субисаррета опережает игрока Бетиса на 7 матчей (622).

В своей карьере Хоакин успел также поиграть за такие команды как Валенсия, Малага и Фиорентина. На его счету 52 матча и 4 гола за сборную Испании.

Хоакин выигрывал три Кубка Испании – дважды с Бетисом и один раз с Валенсией. В сезоне 2001/02 он был признан лучшим молодым футболистом года в Испании.

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