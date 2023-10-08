Легенда Динамо став на захист Бєсєдіна, порівнявши його з екс-голкіпером збірної Росії
Колишній захисник Динамо Олександр Головко підтримав українського форварда казахського Ордабаси Артема Бєсєдіна, якого критикують за низьку результативність.
"Так буває. Це людська сутність. Якщо ми зараз назвемо прізвище Філімонов, то про що будемо згадувати? Люди здебільшого не пам'ятають щось добре.
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Бєсєдін з цим живе спокійно. Він нормальний хлопець, я його знаю з 15 років. Для України він нормальний нападник, забивав, але потім отримав жахливу травму. Є футбол, а є футбольна спільнота, яка критикує Бєсєдіна", – сказав Головко у програмі "Мамахихотала".
Нагадаємо, Артем перейшов в Ордабаси з Динамо у липні 2023 року і в 7-ми матчах забив 1 гол.
Екс-голкіпер збірної Росії Олександр Філімонов запам'ятався пропущеним голом від Андрія Шевченка у поєдинку відбору на Євро-2000. До слова, після цього він перейшов у Динамо, де не зміг закріпитись, зігравши за основу лише 4 матчі.
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