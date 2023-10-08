"Так буває. Це людська сутність. Якщо ми зараз назвемо прізвище Філімонов, то про що будемо згадувати? Люди здебільшого не пам'ятають щось добре.

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Бєсєдін з цим живе спокійно. Він нормальний хлопець, я його знаю з 15 років. Для України він нормальний нападник, забивав, але потім отримав жахливу травму. Є футбол, а є футбольна спільнота, яка критикує Бєсєдіна", – сказав Головко у програмі "Мамахихотала".

Нагадаємо, Артем перейшов в Ордабаси з Динамо у липні 2023 року і в 7-ми матчах забив 1 гол.

Екс-голкіпер збірної Росії Олександр Філімонов запам'ятався пропущеним голом від Андрія Шевченка у поєдинку відбору на Євро-2000. До слова, після цього він перейшов у Динамо, де не зміг закріпитись, зігравши за основу лише 4 матчі.

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