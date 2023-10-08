Легенда Динамо встал на защиту Беседина, сравнив его с экс-голкипером сборной России
Бывший защитник Динамо Александр Головко поддержал украинского форварда казахского Ордабасы Артема Беседина, которого критикуют за низкую результативность.
"Так бывает. Это человеческая сущность. Если мы сейчас назовем фамилию Филимонов, то о чем будем вспоминать? Люди по большей части не помнят что-то хорошее.
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Беседин с этим живет спокойно. Он нормальный парень, я его знаю с 15 лет. Для Украины он нормальный нападающий, забивал, но потом получил ужасную травму. Есть футбол, а есть футбольное сообщество, которое критикует Беседина", – сказал Головко в программе "Мамахихотала".
Напомним, Артем перешел в Ордабасы из Динамо в июле 2023 года и в 7-ми матчах забил 1 гол.
Экс-голкипер сборной России Александр Филимонов запомнился пропущенным голом от Андрея Шевченко в поединке отбора на Евро-2000. К слову, после этого он перешел в Динамо, где не смог закрепиться, сыграв за основу лишь 4 матча.
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