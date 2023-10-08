"Так бывает. Это человеческая сущность. Если мы сейчас назовем фамилию Филимонов, то о чем будем вспоминать? Люди по большей части не помнят что-то хорошее.

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Беседин с этим живет спокойно. Он нормальный парень, я его знаю с 15 лет. Для Украины он нормальный нападающий, забивал, но потом получил ужасную травму. Есть футбол, а есть футбольное сообщество, которое критикует Беседина", – сказал Головко в программе "Мамахихотала".

Напомним, Артем перешел в Ордабасы из Динамо в июле 2023 года и в 7-ми матчах забил 1 гол.

Экс-голкипер сборной России Александр Филимонов запомнился пропущенным голом от Андрея Шевченко в поединке отбора на Евро-2000. К слову, после этого он перешел в Динамо, где не смог закрепиться, сыграв за основу лишь 4 матча.

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