Легенда Бундесліги поховав власну команду – вилучення і пенальті вже на 4 хвилині

Захисник Зандхаузена з другої Бундесліги Деніс Дікмайєр відновив сезон не найкращим чином.

Гравець з величезним досвідом виступів у еліті (понад 200 матчів за Нюрнберг і Гамбург) отримав безглузде вилучення вже на 4 хвилині поєдинку проти Ауе.

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Дікмайєр у карному майданчику перечепив суперника, який рвався до воріт Зандхаузена. Суддя був невблаганним – червона картка і пенальті. Назаров "позначку" реалізував, а в другому таймі Ауе забив ще двічі. Партнери Дікмайєра спромоглися на гол престижу (1:3).

Додамо, що Деніс отримав лише друге вилучення у своїй кар'єрі – перше було в сезоні 2016/17 за Гамбург.

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